الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

قوات سعودية ضاربة تصل مأرب قبيل المعركة الكبرى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لبحثكم عن خبر قوات سعودية ضاربة تصل مأرب قبيل المعركة الكبرى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر عسكري إن تعزيزات عسكرية كبيرة، وصلت إلى محافظة مأرب (شرقي اليمن)، دعماً لقوات الجيش الوطني، قادمة من الأراضي .

 

وأوضح المصدر  أن عربات عسكرية ودبابات وصلت إلى محافظة مأرب اليوم الخميس، عبر منفذ الوديعة الحدودي بين اليمن والسعودية قادمة من الأراضي السعودية.

 

Advertisements

وأشار المصدر إلى أن التعزيزات العسكرية السعودية وصلت إلى معسكر التحالف العربي بمأرب.

 

وبحسب المصدر، دفع التحالف بتعزيزات عسكرية إلى مأرب بهدف استعادة ستعادة المواقع التي خسرها الجيش الوطني بعد إعلان وزارة الدفاع انسحابا وصفته بالتكتيكي من بعض مواقعها في جبهة نهم.

 

وتزامن وصول التعزيزات مع معارك عنيفة بين الجيش الوطني ومسلحي جماعة الحوثيين في جبهات الجوف ونهم ومأرب منذ قرابة الأسبوعين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوات سعودية ضاربة تصل مأرب قبيل المعركة الكبرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا