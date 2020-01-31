شكرا لبحثكم عن خبر حصري- الشرعية توقف الانترنت عن صنعاء من جبوتي والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - علمت عدن تايم من مصادرها ان وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية أوقف الانترنت عن صنعاء، عبر فصل المسار الدولي مع جيبوتي .
وأكدت ذات المصادر ان إيقاف اللنك سيتسبب بخروج 50% من النت في عموم الجمهورية.
هذا وتشهد خدمة الانترنت بطئ كبير في اليمن منذ أكثر من شهرين، بسبب انقطاع الكيبل الدولي، وهو ماتسبب في خسارة القطاع التجاري في اليمن وخاصة شركات الصرافة والبنوك .
كانت هذه تفاصيل خبر حصري- الشرعية توقف الانترنت عن صنعاء من جبوتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.