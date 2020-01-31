شكرا لبحثكم عن خبر حصري- الشرعية توقف الانترنت عن صنعاء من جبوتي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - علمت عدن تايم من مصادرها ان وزير الاتصالات في الحكومة الشرعية أوقف الانترنت عن صنعاء، عبر فصل المسار الدولي مع جيبوتي .

وأكدت ذات المصادر ان إيقاف اللنك سيتسبب بخروج 50% من النت في عموم الجمهورية.

هذا وتشهد خدمة الانترنت بطئ كبير في اليمن منذ أكثر من شهرين، بسبب انقطاع الكيبل الدولي، وهو ماتسبب في خسارة القطاع التجاري في اليمن وخاصة شركات الصرافة والبنوك .