شكرا لبحثكم عن خبر بالصور.. العثور على لغم حوثي غريب وخطير في الخوخة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - العثور على لغم فردي في منطقة ابوزهر بالخوخه من مخلفات مليشيات الحوثي الإنقلابية. وأفاد مختصي تفكيك الألغام بأن هذا النوع من الألغام نوع جديد حيث يشابه في الشكل المشنات البلاسيكية التي تستخدم في حمامات ومطابخ المنازل لتصريف المياه.

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