شكرا لبحثكم عن خبر قبائل الحد يافع يعلنون العفو عن السائق الذي تسبب بوفاة إحدى نساء الحد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في أجواء سادها روح التسامح والإخاء قام قبائل الحد يافع يتقدمهم مشائخ قبيلة الخلاقي والسعيدي باستقبال وفد قبائل جحاف الضالع الذين ذهبوا لتقديم واجب العزاء بوفاة زوجة الشيخ صالح علي السعيدي والذي توفاها الأجل اثر حادث مروري تسبب به ياسين الجحافي، وفي لحظة استقبال الضيوف المعزين انبرى الشيخ صالح علي السعيدي بإعلان المسامحة والتنازل عن دم المتوفية لوجه الله تعالى مرحباً بجميع الضيوف وقام بإعلان قبول ورد كل ما اصطحبه ابناء جحاف معهم من مال وابقار.

هذا وكان في استقبال الضيوف أبرز الشخصيات الاجتماعية من مشائخ ورجال قبيلة خلاقة الحد يتقدمهم الشيخ عبدالله عبدالقوي الخلاقي، والشيخ قاسم علي صالح الخلاقي، والشيخ عبدالحميد احمد الخلاقي، والشيخ أبو وجدان الخلاقي، والشيخ يحيى بن يحيى الخلاقي، وعمر بن يزيد الخلاقي، والشاعر حسين صالح السعيدي وجمع كبير من رجال آل الخلاقي والحد يافع.

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بحضور عدد من الشخصيات الاجتماعية يتقدمهم رجل الأعمال الجنوبي الشيخ محسن الذيباني اليافعي، ورجل الأعمال الجنوبي الشيخ محمد محمود الجحافي، والمحامي رائد الجحافي.

من جانبهم وفد قبائل الضالع تقدموا بالشكر والعرفان الجميل لقبيلة الخلاقي ولأسرة الشيخ صالح علي السعيدي على روح التسامح الذين أبدوها تجاه الحادثة الأليمة التي أودت بحياة واحدة من أعز الناس منهم، مقدرين كل الجهود المبذولة من قبل ابناء قبيلة خلاقة الحد يافع.نسأل الله أن يرحم المغفور لها وان يسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان