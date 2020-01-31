شكرا لبحثكم عن خبر قريباً: انطلاق الدوري اليمني ذهاب واياب..يمني سبورت ينفرد والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - وجه الاتحاد اليمني لكرة القدم الدعوة لاندية الدرجتين الأولى والثانية بشان انطلاق دوري الدرجتين الأولى والثانية ذهاب واياب. وحصل يمني سبورت على خطاب وجهه الاتحاد للاندية ننشر صورة منه ..

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