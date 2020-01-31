شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية تعلن سيطرتها على أهم جبهة في الصراع مع الحوثي بعد البنك المركزي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشف مهندسون وفنيون في وزارة الإتصالات التابعة لحكومة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) عن خروج أكثر من 40% من خدمة الانترنت رغم محاولات الحوثيين إيجاد بدائل إسعافية لإعادة ورفع مستوى الخدمة. وأوضح المهندسون أن ذلك Advertisements يعود إلى استعادة الشرعية للتحكم بالوصلات الخارجية للانترنت بعد سيطرة للحوثيين على الإنترنت دامت لاكثر من اربع سنوات. وياتي حديث المهندسين بعد تصريح لوزارة الإتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تجنبت فيه الإعتراف بإحكام سيطرة الحكومة الشرعية في عدن على الإنترنت. واكتفت بالقول إن عودة الانقطاع للإنترنت يعود إلى عمل تخريبي في عدن في محاوله للهروب من الإعتراف بأن عدن هي من باتت تتحكم بالإنترنت.

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