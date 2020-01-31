شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر قائد العمليات المشتركة بالضالع لـ "الخليج 365": شراكتنا مع التحالف سر تحريرنا للشمال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

سيد مصطفي - الخليج 365

تخترق حدود محافظة الضالع بإتجاه الشمال، حيث تتقدمك العربات العسكرية رباعية الدفع المميزة بالمدفع المعلق في مؤخرتها، لتصل للجبهة المشتعلة بين المقاومة الجنوبية والحوثيين المسماة "جبهة الضالع"، وعلى تبة مرتفعة وسط أزيز الدبابات وإصطفاف المقاتلين الذين كبدوا الحوثي العديد من الهزائم، وبالقرب من قناصة الحوثي وقواته على الجبهة المقابلة، أجرت "الخليج 365" حوار مع العميد عبد الله مهدي قائد القوات المشتركة في جبهة الضالع، ورئيس المجلس الإنتقالي بمحافظة الضالع، ليكشف أسرار معاركهم وإنتصاراتهم المتوالية ويوضح حقائق تسليح الحوثيين وصواريخه الباليستية، وعملية استهدافه لملعب الصمود، وإلى نص الحوار:



قوات جبهة الضالع تتقدم في جبهة الشمال؟

نحن نقوم بتحرير الشمال لإثبات مصداقية شراكتنا مع التحالف العربي وشرعية عبد ربه منصور وليست شرعية ما تحت عبد ربه منصور، نحن نقاتل في كل الجبهات بما فيها الأراضي الشمالية، فصحيح مكيراس جننوبية ولكن هناك قوات أخرى ملزمة بتحريرها، وإذا تطلب الأمر الثورة الجنوبية عندها القدرة على تحرير مكيراس وشبوة وحضرموت، ولكن الآن لا نريد أن نحول لمعركة جانبية، أول مرة نستطيع أن نكسر المد الفارسي الموجود وبعد ذلك نتطرق لباقي المعارك.

كيف تحاربون دون غطاء جوي؟

غرفة العمليات المشتركة بالرياض التي يوجد بها حزب الإصلاح كانت تعطي إحداثيات معكوسة فأحيانًا تضرب قوات صديقة وأحيانًا تضرب مدنيين، في منطقة بيت الشوبكي يعطوا إحداثيات لسكنهم مما أدى لمقتل 12 فرد، ونحن كجهة عسكرية طالبنا بالجهة التي أعطت الإحداثيات لكي يقصف بيت، وكيغ تركت دبابات ومدرعات العدو لا تقصف، ويقصف هدف آخر بعيد عن ميدان المعركة، هنا عندما يصل بلاغات للمجتمع الدولي ويروا مجزرة للأطفال والنساء يعودوا يضغطوا على التحالف العربي، مما أحرج التحالف بعدم خروج الطيران، لأنه لا يوجد نية لنقل إحداثيات صحيحة.

البعض يقول أن عمليات عسكرية بدون غطاء جوي هي مغامرات حربية؟

بصرف النظر، فهذه أرضنا وهويتنا ونحن خرجنا لنقاتل، وتقاوم إحتلال الجمهورلاية العربية اليمنية دون وجود التحالف العربي ولكن تقاطعت الأعمال القتالية بوجود التحالف العربي، ونحن مستعدون أن نخوض المعركة بسلاحنا الشخصي،

إنتصارات كبيرة بدون غطاء جوي مثل تحرير الفاخر؟

هذا صحيح، وهذا إن دل فيدل على وجود قوى لا تريد هزيمة الحوثي، فكم تبعد المسافة ما بين مأرب وبين صنعاء لا تزيد عن 30كم، الجماعة لا يريدوا إسقاط صنعاء، لأن لهم مقولة عبر التاريخ من أخذ صنعاء تبعناه ليس لديهم مشكلة.

هل لديكم أسلحة ثقيلة على الجبهة؟

كل ما تراه على الجبهة من أسلحة غنمناه من العدو، فنحن ليس لدينا تسليح فكلها غنائم وكلها بالمجهودات الشخصية.

كيف كانت صعوبة المعارك ضد الحوثي في 2015؟

أبرز صعوبة دائمًا في العدد والعدة، فعندما لا يوجد تناسب في القوى والوسائل في القتال هذه اكبر صعوبة في قاموس الحرب، لكن رغم عدم التوازن حررنا الجنوب في 4 شهور.

هذه مناطق مريس يقاتلوا بكل عناد، وهم شماليين ويقولون نحن جنوبيين، الصيادي كان ممتسك نقطة للجباية وكان يجني منها يوميًا من 500-300 ألف ريال من القاطرات، فغيروه لأنه ليس لديه هدف أو مبدا فاطلق الصرخة وغستعان بالحوثيين.

كيف حدث تحرير الفاخر؟

تخطيط بعد دراسة، حيث تم إعداد القوات نفسيًا وعسكريا وتم تحديد القوى والوسائل المناسبين للهجوم ، وحددت ساعة الصفر، وهلى إطار هذا أتخذ القرار في عملية التحرير، وكاتن التتنفيذ ممتاز، حيث تم تحقيق نصر مذهل في وتيرة هجوم بعد أن تم تحرير 15 كم من الخط الأزرق السابق للذي يليه شملت مدينة الفاخر والجب والزبيريات ودكار، من الساعة الخامسة والنصف صباحًا إلى 11 أو 12 ظهرًا.

ما هي العوامل التي ساعدت على تحقيق هنذا النصر؟

بكل تأكيد عنصر المفاجأة مع تحديد الوسائل والإعداد النفسي والبدني للقوت، كلها عوامل أدت للنصر.

كيف ترى بطولات كعائلة الشوبجي؟

الشوبجي رحم الله أولاده، وهو لديه مجموعة من المقاتلين أو كتائب الشوبجي، هؤلاء الرجال نسميهم أسود، ورغم عدم تناسب القوى بين كتائب الشوبجي وغيرها من الكتائب وبين العدو ، إلا أن شبابنا تحت قيادة الشوبجي كانوا صناديد، وأصبحت بطولاتهم مفخره لنا جميعًا.

كيف ترى الصعوبات الموجودة حاليًا على الجبهة؟

لا يوجد رغم عدم تناسب القوى بيننا وبين العدو في العدد والعدة، فإذا كان الشيعة وإيران إنتصرت في لبنان والعراق وسوريا وباب اليمن إلا أنهم إنهزموا في هذه البقعة، على الرغم أن الصراع القائم حاليًا هو صراع سياسي في الأساس وقائم على المصالح، فرجالنا يقولوا الله أكبر والحوثة يقولون الله أكبر، ولكن تكبيرهم ليس على أساس ديني وإنما على أساس المنافع وإحتلال الجنوب

كيف ترى تسليح الحوثي وهل تصله إمدادات؟

سلاح الحوثي سلاح قناص دوشكا، وصواريخ حرارية ، وصواريخ الكورنيت الموجه، والعربات والدبابات والطائرات المسيرة، هذا كل سلاح الحوثي.

كيف ترى تأثير استخدام الطائرات المسيرة؟

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الطائرة المسيرة كانت قديمًا تحمل فقط كاميرا لتصوير المواقع الحساسة، ولكن أصبح يحمل صاروخ متفجر أو عبوة ناسفة، ويطير حتى الوصول فوق الهدف ويقوم بإسقاطها، ويوجد فريق إيراني يقوم بالإشراف على تصنيعها، وللعلم فصناعة الطائرات المسيرة سهلة جدًا وليست معقدة، فهي عبارة عن دائرة كهرباء مع الرأس الموجه ومكان الوقود، ولكن ما تفننوا فيه هو الدقة، فقديمًا كان هناك جدول طويل عريض لنوع الحشوة والقذيفة وإتجاه الريح، وتجلس القيادة وقت طويل لتحديد موقع الهدف بدقة، ولكن الآن أي هاتف محمول يمكنه تحديد مسافة وإتجاه، وما عليه سوى قياس قوة الريح ويصوب للوصول إلى هدفه، وسلاح الطائرات المسيرة يضرنا قليلاً، وله تأثير أني يقوم بإصابة هدف أو بالتصوير ولكن ليست لتلك الصواريخ تأثير إستراتيجي.

كيف ترى معركة الصواريخ بعيدة المدى التي يخوضها الحوثي حاليًا ضدكم؟

بعد تحرير هذه المساحة التي ذكرناها سلفًا إتخذنا موقف الدفاع، وهم يحاولوا يهجمون ولكن دائمًا ينهزموا، وبالفعل الآن يستخدمون طريقة الحرب بعيدة المدى بالعيارات المدفعية طويلة المدى سواء كان بالصواريخ أو المدفعية أو الدبابات، ونحن نبادلهم نفس العيارات عبر المدفعية والدبابات المتواجدة معنا.

ما قصة الهجمات بالصواريخ الباليستية؟ وهل هي فعلاً صواريخ باليستية؟

هذه ليست صواريخ باليستية ولكن مجرد فقاعة فهي صواريخ عادية، بعضها محلي الصنع وربما من موروث الجيش القديم يقومون بإعادة تأهيلها، الجيل الأول من الصواريخ الباليستية كان لدى دولة الجنوب، وتسلمها الجيش الشمالي بعد الوحدة، ففي حرب 1994 أستخدمنا منها 13 صاروخ، وتبقى 36 صاروخ لا يزالوا لدى الحوثي، وهذا كان أكثر جيل متطور في هذا الوقت، وفيه صواريخ توشكا ويبلغ مداها 70 كم، وهذه الصواريخ جائوا بفريق كوري لتطويرها وتحسينها، حسب المعلومات التي لدينا، يسخدموها ضد السعودية والآن ضدنا، وهم يأتوا يتحدثون عن صناعة صواريخ "زلزال1" و"زلزال2"كم القوة التدميرية له، ولكن كل الحكاية أنهم يريدون أن يرسلوا رسالةللعالم مفادها أنهم يمتلكون قوة صاروخية.

هل لا يزال لديكم أسرى؟ وما أحوال أسراكم لدى الحوثيين؟

نعم هناك أسرى لنا وأسرى لهم، وتم التواصل عبر الصليب الأحمر، وأعطينا كشوفاتهم على أساس أن الصليب الأحمر هو المسير لعملية التبادل، وكل مرة نقدم لهم أسماء ويعدون بالتبادل ولكن لا يحدث شيئ.

ما أحوال أسرى الحوثيين ضدكم؟

نحن نحترم حقوق الإنسان وحقوق الأسير، ويعتبر الأسير الذي لدينا كأنه في بيته، ويوجد لدينا أسرى أطفال من سن 14-16 عام، ورآهم ممثلي الصليب الأحمر.

كيف ترى تأخير رواتب الجنود في جبهة الضالع؟

ما يسمى الشرعية تلعب بورقة تأخير الرواتب وغياب الخدمات من أجل أن تثير ضجةداخل الجنوب، فهذا عمل مستهدف، الأوراق النقدية موجودة في البنك فلا توجد لدينا أزمة مالية، ولكن بسبب الفساد المالي والإداري في حكومة الشرعية تحاول أن تختلق الأزمات.

كيف تقاتلون على الجبهات بدون صرف رواتب؟

سنصمد وسنربط حجر على بطوننا

لماذا استهدف الحوثي المدنيين في ملعب الصمود؟

لأن الحوثي فشل في تحقيق أهدافه الميدانية في الجبهة فلجأ لتلك الصواريخ ومهاجمة المدنيين ليرفع من معنويات جنوده ويؤكد لهم أن لديه قوة ردع صاروخية.

لماذا تجرون عروض عسكرية رغم تجاربكم السابقة والتي كان آخرها مقتل العميد منير اليافعي "أبو اليمامة"؟

لم يكن الموجود في ملعب الصمود هو عرض عسكري، ولكن كان عرض مدني حضره بعض العسكريين من شباب المقاومة.

هل يدل إستهداف ملعب الصمود على وجود إختراق في صفوف الجبهة أو عناصر تنقل المعلومات للحوثي؟

هذا غير صحيح، فكل ما حدث أنه جاءت معلومة أو رصد الحوثي وجود إحتفال يحضره عسكريين، والدليل على ذلك حدوث العملية بعد نصف ساعة من إنتهاء العرض، وهذا يدل على أن رجال الضالع لا يوجد بينهم عميل، فهم قدموا من قبل الحرب.

رسالة إلى المواطن الجنوبي؟

رسالتي للمواطن الجنوبي تكمن في أن وحدة الصف هي الأساس، ووحدة القيادة هي الأساس، إذالملمنا أوراقنا وإتجهنا مع بعض للقضاء على العدو الإستراتيجي، كلما إختصرنا الطريق وأستعدنا أرضنا ودولتنا كاملة السيادة.

وجه رسالة للشعب المصري؟

مصر هي أم العرب ومصلحة مصر هي مصلحة الجنوب، وباب المندب هي شراكة لنا جميعًا.

كيف ترى قناصة الحوثيين وتأثيرهم في العمليات القتالية؟

العجب في جبهة الضالع أن الحوثيين يظهرون أنفسهم قوة، وهم ليسوا قوة ولا شيئ، فالقناصة لديهم قناص دوشكا 3كم وتخرج لـ6 كم، فيها جهاز ناظور ممتاز، لا أكثر ولا أقل.

ما أبرز الصعوبات التي تواجهوها في المحافظة؟

الضالع تقاوم من عام 1996 وجاءت عليها حرب 2015 لتضيف أعباء إضافية، فالبنية كلها مدمرة والكهرباء خارج التغطية، والمياة شبه معدومة، فبمعني أدق كل ما يرتبط بحياة الإنسان من خدمات "تحت الصفر"، وهذه مسئولية حكومة الشرعية التي لا نعترف بها، فالصعوبات كثير جدا ولكن لدينا إرادة، ويوجد لدينا مرضى لا يتوفر لهم العلاج، حتى الجرحى بعضهم يحتاج لنقل صفائح دموية ولكن العلاج شبه معدوم.