مقتل قيادي حوثي بارز و16 مسلحا خلال مواجهات مع قوات الجيش قرب نهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

قتل قيادي حوثي بارز و 16 آخرين، مساء الجمعة 31 يناير / كانون الثاني 2020م في مديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

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وأكدت مصادر ميدانية، مقتل القيادي الحوثي المدعو "أبو الزهراء"، وجرح 16 اخرين، في جبهة صلف، بمديرية نهم، كما تم أسر اكثر من 7 عناصر حوثية في ذات الجبهة.

وفي محافظة الجوف، سقط، عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، فضلا عن تدمير أربع آليات عسكرية تابعة لهم، في مواجهات عنيفة خاضعتها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، ضد مليشيات الحوثي في جبهة العقبة.

وتتكبد المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد، ما اجبرها على اللجوء الى اختطاف عشرات الاطفال والمغرر بهم والزج بهم في مختلف جبهات القتال.