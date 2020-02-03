استمرار تجنيد مليشيا الإصلاح لأطفال مأرب والجوف للقتال في شبوة 

تستمر مليشيا الإصلاح الإرهابية، في ممارسة الانتهاكات للأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية لحماية الطفولة، جراء ما تقترفه من استمرار تجنيد الأطفال في المحافظات الخاضعة لسيطرتها.



وأكدت مصادر محلية، أن ميليشيا حزب الإصلاح في محافظة شبوة جندت المئات من الأطفال دون سن الـ 18 عاماً لاستغلالهم في أعمال تخريبية في محافظتي شبوة وأبين.



مبينة أن حزب الإصلاح استقدم الأطفال من محافظتي مارب و الجوف، وجزء منهم من محافظة شبوة عقب سيطرة مليشياته على عاصمة المحافظة في أغسطس الماضي.



وأوضحت ن قيادات من مليشيا الإصلاح تقوم بعمليات تجنيد واسعة للأطفال، وتدريبهم في معسكرات تابعة لها في شبوة.



ولفتت المصادر إلى أن مليشيا الإصلاح تستقطب الأطفال للقتال في صفوفها والزج بهم في محارق المواجهات ضد مليشيا الانتقالي الجنوبي التابعة للإمارات في محافظتي شبوة أبين.

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