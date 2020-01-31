طيران التحالف السعودي يشن غارات على العاصمة صنعاء ومحيطها

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

صعد التحالف السعودي من غاراته على العاصمة صنعاء والمحافظة، اليوم الجمعة. وذكر مصدر محلي أن طيران العدوان السعودي، شن خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء، مستهدفاً منطقة عطان جنوب غرب العاصمة بغارة. وأفاد المصدر بأن الطيران المعادي استهدف مديرية أرحب بغارة جوية، وشن غارة أخرى على مديرية بني مطر بمحافظة صنعاء. ولفت المصدر إلى أن الطيران شن 17 غارة على مديرية نهم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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