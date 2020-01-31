شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل وخطير : مليشيا الحوثي تحاصر معسكر ماس ,ويستهدفون المعسكر ومحيطة بالمدفعية والاسلحة الثقيلة , وسقوط المعسكر يعني سقوط مأرب والجوف !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 07:24 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

يشن مسلحو جماعة الحوثي مساء الليلة الجمعة هجومًا كبيرًا على معسكر ماس الإستراتيجي في منطقة الجدعان شمال محافظة مأرب.

أقرأ أيضا :

حصيلة , وتفاصيل , آخر ..مستجدات معارك نهم , مأرب , الجوف , الضالع ,خلال 24 ساعة الماضية

Advertisements

وردنا الآن : الحوثيين يرسلون فرقة قناصة الى جبهة نهم مزودة بقناصات امريكية الصنع وحديثة !

وأكدت مصادر خاصة لموقع "يمن برس" أن الحوثيون في هذه اللحظات يستهدفون معسكر ماس بقذائف الهاون وقذائف المدفعية في محاولة لإسقاط معسكر ماس والذي تتمترس فيه قوات الجيش الوطني بعد انسحابها من فرضة نهم ومفرق الجوف.

يشار إلى أن معسكر ماس يعتبر من أهم المواقع العسكرية التي مازال الجيش الوطني يسيطر عليها حاليًا، ويبعد عن مفرق الجوف 15 كم تقريبًا، وفي حال سقط المعسكر بيد جماعة الحوثي فإن الطريق ستكون أمامه سهله ومختصرة لدق أبواب مدينة مأرب (المجمع) من الجهة الشمالية.

