شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مأرب بالصواريخ الباليستية!! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 08:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)
أعلن المتحدث الرسمي لمليشيات الحوثي يحيى سريع ، إستهداف مدينة مأرب بخمسة صواريخ باليستية.
وعرض سريع ، في مؤتمر صحفي ،رصده " أحداث نت " اليوم، فيديو لإطلاق المليشيات 5 صواريخ باليستية على محافظة مأرب.
وقال إن تلك الصواريخ إستهدفت معسكرات وتجمعات ما اسماهم "قوى العدوان ومرتزقتهم في مأرب " .
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