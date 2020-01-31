شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تستهدف مأرب بالصواريخ الباليستية!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 08:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أعلن المتحدث الرسمي لمليشيات الحوثي يحيى سريع ، إستهداف مدينة مأرب بخمسة صواريخ باليستية.

وعرض سريع ، في مؤتمر صحفي ،رصده " أحداث نت " اليوم، فيديو لإطلاق المليشيات 5 صواريخ باليستية على محافظة مأرب.

وقال إن تلك الصواريخ إستهدفت معسكرات وتجمعات ما اسماهم "قوى العدوان ومرتزقتهم في مأرب " .

