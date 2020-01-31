شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الآن : الحوثيين يرسلون فرقة قناصة الى جبهة نهم مزودة بقناصات امريكية الصنع وحديثة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 08:08 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شوهدت مساء اليوم تعزيزات عسكرية ضخمة تتجه من العاصمة صنعاء نحو جبهات القتال في نهم. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تلك التعزيزات تتكون من مجاميع مسلحة ودبابات وعربات مدرعة ومدافع ورشاشات وأطقم عسكرية ، بالإضافة إلى قناصات أمريكية حديثة كانت ضمن أسلحة أخرى بمعسكرات ومخازن الحرس الجمهوري في ريمة حميد والسواد والصمع.

وأوضحت المصادر في تصريح لـ " أحداث نت "، أن التعزيزات العسكرية الكبيرة في طريقها الآن إلى جبهات نهم، لتعزيز المليشيات هنالك لصد الهجوم الواسع الذي تنفذه قوات الجيش منذ يوم أمس .

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