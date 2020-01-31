شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : الشرعية تحقق انتصار ساحق على مليشيا الانقلاب , ويعد ثاني انتصار للشرعية ,من بداية الانقلاب , و ستجعل زعيم الانقلاب يرفع الراية البيضاء ويقرر الاستسلام ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 07:03 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشف مهندسون وفنيون في وزارة الإتصالات التابعة لحكومة الانقلابيين الحوثيين في صنعاء على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن خروج أكثر من 40% من خدمة الانترنت رغم محاولات الحوثيين إيجاد بدائل إسعافية لإعادة ورفع مستوى الخدمة .

أقرأ أيضا :

حصيلة , وتفاصيل , آخر ..مستجدات معارك نهم , مأرب , الجوف , الضالع ,خلال 24 ساعة الماضية

وردنا الآن : الحوثيين يرسلون فرقة قناصة الى جبهة نهم مزودة بقناصات امريكية الصنع وحديثة !

Advertisements

عااااجل وخطير : مليشيا الحوثي تحاصر معسكر ماس ,ويستهدفون المعسكر ومحيطة بالمدفعية والاسلحة الثقيلة , وسقوط المعسكر يعني سقوط مأرب والجوف !!

عااااجل : الجيش الوطني يعلن عن دخول قوات خاصة المعارك, مدربة ومسلحة على اعلى المستويات ,وهي من حسمت المعركة في العقبة بالجوف ,وهي التي ستجتاح صنعاء خلال ايام

وأوضح المهندسون أن ذلك يعود إلى استعادة الشرعية للتحكم بالوصلات الخارجية للانترنت بعد سيطرة للحوثيين على الإنترنت دامت لاكثر من اربع سنوات

وياتي حديث المهندسون بعد تصريح لوزارة الإتصالات الخاضعة لسيطرة الحوثيين تجنبت فيه الإعتراف بأحكام سيطرة الحكومة الشرعية في عدن على الإنترنت

واكتفت بالقول إن عودة الانقطاع للانترنت يعود إلى عمل تخريبي في عدن في محاولة للهروب من الإعتراف بان عدن هي من باتت تتحكم بالإنترنت .