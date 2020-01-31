شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : انهيار كبير للريال اليمني واسعار الصرف تصل الى هذا الحد ..."مباشر من محلات الصرافة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دولار امريكي 592 594 2020-01-30 16:39:36 ريال سعودي 156.2 156.5 - 2020-01-30 16:20:23 يورو 656.01 658.23 2020-01-25 18:20:58 جنية استرليني 775.52 778.14 2020-01-27 16:02:42 درهم اماراتي 159.57 160.11 2020-01-25 18:22:07 دولار كندي 442.32 443.84 2020-01-06 16:13:52 دولار استرالي 398.82 439.28 2019-12-29 20:59:08 فرنك سويسري 576.3 582.42 2019-12-28 14:06:56 دينار كويتي 1858.85 1878.59 2019-12-28 14:08:18 دينار اردني 840.36 844.59 2020-01-22 18:26:18 ريال عماني 1469 1484.6 2019-12-28 14:17:28 ريال قطري 152.55 154.17 2019-12-28 14:17:00 جنيه مصري 35.03 35.4 2019-12-28 14:16:44

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