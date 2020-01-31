عدن - ياسمين التهامي - 4 أعشاب تحافظ على صحتك وتحميك من الأمراض أبرزها الكمون..."تعرف عليها"

جديد اب برس : Advertisements style="box-sizing: border-box; font-family: textfont; font-size: 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: 100%; text-align: justify;"> للحفاظ على الصحة الجيدة يجب عليك تناول الكثير من الأطعمة والتوابل والأعشاب التي تساهم بشكل كبير في تقوية جهازك المناعي، وأيضا تحميك من التعرض والإصابة بالأمراض المختلفة وخاصة المناعية، ونعرض أبرز وأهم التوابل والأعشاب التي تساهم في الحصول على صحة جيدة وفقا لموقع " activefeel". style="box-sizing: border-box; font-family: textfont; font-size: 18px; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); -webkit-text-size-adjust: 100%; text-align: justify;">

ونصح التقرير بضرورة توفير وشراء هذه التوابل والأعشاب وجعلها دائما في المطبخ الخاص، لاستخدمها في الطهي، أو تناولها كمشروب، ومنها:

-الزعتر..

الزعتر له مذاق خاص ولون خلاب، كما أنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسمك ولصحتك، فيمكنك تناوله كمشروب محلى بالعسل، أو وضعه على الأطعمة خلال الطهي، فهو يقلل من حدة السعال، ويعمل على تطهير الجسم من السموم، ويحافظ على صحة المعدة.

-الريحان..

فهو من الأعشاب الرائعة والخفيفة والطازجة، وذات المذاق الجيد، كما أنه من الأعشاب الغنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، ولذا عليك وضع الريحان علي جميع الأطعمة أيضا كالسندوتشات، والسلطات، والمكرونة واللحوم المشوية، وهذا النوع من الأعشاب يساهم في تقوية المناعة.

-الفلفل الحلو..

يحتوي الفلفل الحلو علي العديد من العناصر الغذائية الهامة وأبرزها مضادات الأكسدة التي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي والحد من التعرض للإصابة بالأمراض الخاصة به، ولذا عليك وضعها باستمرار علي الأطباق الخاصة بك.

-الكمون..

له طعم مميز ومذاق خاص في الطهي، ولذا يجب عليك وضع الكمون في الأطعمة أثناء الطهي، لأنه من الأعشاب والتوابل الهامة لجسمك ولمعدتك ولمناعتك، فالكمون يحتوي علي العديد من الخصائص التي تساهم في تقوية الجهاز المناعي، وأيضا تحمي المعدة من تعرضها لأي مشاكل صحية بها.