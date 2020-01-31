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عدن - ياسمين التهامي - لن تصدق ...الكشف عن ترتيب جيوش دول الخليج من حيث " القوة العسكرية " .. والمفاجأة في ترتيب الاولى ..."شاهد"

كشف موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالشأن العسكري للدول عن ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القوة العسكرية ، حيث حلت في المرتبة الأولى في ترتيب القوى العسكرية لهذه الدول ، وفقاً لموقع سي إن إن . جديد اب برس : Advertisements ويبلغ عدد سكان المملكة حوالي 33 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 230 ألف جندي، كما تمتلك الرياض قوة جوية ضاربة تضم 848 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 1062 دبابة وأكثر من 11 ألف عربة عسكرية مدرعة. الإمارات من جهتها حلت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني بين دول التعاون الخليجي، حيث يبلغ عدد سكان الدولة الخليجية قرابة 9.7 مليون نسمة، في حين يتألف جيشها من 64 ألف جندي، كما تمتلك أبوظبي أكثر من 540 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 510 دبابة و5900 عربة عسكرية مدرعة. عمان واحتفظت سلطنة عٌمان بتصنيفها العسكري بين دول التعاون الخليجي إذ حلت في المرتبة الثالثة، ويبلغ عدد سكان السلطنة حوالي 3.5 مليون نسمة، في حين يضم جيشها قرابة 42.5 ألف جندي، كما تمتلك مسقط 175 طائرة عسكرية متنوعة، ولدى جيشها 117 دبابة وأكثر من 730 عربة عسكرية مدرعة. الكويت الكويت أيضا احتفظت بتصنيفها بين دول التعاون الخليجي في المركز الرابع، ويبلغ عدد سكانها حوالي 2.9 مليون نسمة، ويضم جيشها 39.5 ألف جندي، كما تمتلك الكويت 85 طائرة عسكرية متنوعة، و567 دبابة وأكثر من 700 عربة عسكرية مدرعة. البحرين من جهتها حافظت البحرين على المرتبة الخامسة، ويبلغ عدد سكانها 1.42 مليون نسمة، في حين يضم جيشها 8200 جندي، كما تمتلك المنامة 107 طائرات عسكرية متنوعة، و180 دبابة و850 عربة عسكرية مدرعة. قطر وفي المرتبة السادسة بين دول مجلس التعاون الخليجي تأتي دولة قطر، ويبلغ عدد سكانها 2.63 مليون نسمة، ولدى جيشها 12 ألف جندي، كما يبلغ مجمل عدد الطائرات التي يمتلكها سلاح الجو القطري 100 طائرة عسكرية متنوعة، ويضم جيشها نحو 95 دبابة و465 عربة عسكرية مدرعة. وتجدر الإشارة الى أن القدرات العسكرية للدول لا يحكمها العدد فقط، بل يعتبر عنصر الكفاءة والحداثة أمران مهمان أيضا.

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