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عدن - ياسمين التهامي - في خبر صادم لكل المقيميين ...منشأة سعودية بها 4 الف عامل من الوافدين..وصاحبها يتفاجأ بهذا القرار..."شاهد"

تفاجأ مواطن لديه منشأة يعمل بها 4 الف من العمال الوافدين فقط، بأنه عند تجديد رخصة العمل اتضح أن كل عامل يُسدد عنه 9 آلاف ريال، دون إعفاء كما هو متعارف عليه لهذا العدد من العمال. وحين استفسر المواطن عن السبب لوزارة العمل، رد عليه حساب خدمة العملاء بأنه “لا يوجد إعفاء من المقابل المالي للمنشآت التي تم فتح ملف المنشأة في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بعد تاريخ 25-8-1440هـ”. جديد اب برس : Advertisements

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