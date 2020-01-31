شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تطورات طارئة الان في جبهة نهم .. معارك ساحقه وجيش جرار يتقدم نحو صنعاء ..شاهد اخر التفاصيل الميدانية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - قتل قيادي حوثي بارز و 16 آخرين، مساء الجمعة 31 يناير / كانون الثاني 2020م في مديرية نهم، شرقي العاصمة اليمنية صنعاء.

وأكدت مصادر ميدانية، مقتل القيادي الحوثي المدعو "أبو الزهراء"، وجرح 16 اخرين، في جبهة صلف، بمديرية نهم، كما تم أسر اكثر من 7 عناصر حوثية في ذات الجبهة.

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وفي محافظة الجوف، سقط، عدد من القتلى والجرحى الحوثيين، فضلا عن تدمير أربع آليات عسكرية تابعة لهم، في مواجهات عنيفة خاضعتها القوات الحكومية مسنودة بمقاتلات التحالف العربي، ضد مليشيات الحوثي في جبهة العقبة.

وتتكبد المليشيات خسائر فادحة في الارواح والعتاد، ما اجبرها على اللجوء الى اختطاف عشرات الاطفال والمغرر بهم والزج بهم في مختلف جبهات القتال.