شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الفنانة حلا الترك في أول ظهور لها بعد وصولها سن البلوغ .. شاهدو كيف اصبح شكلها بدون مكياج .."صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - ظهرت الفنانة حلا الترك، بإطلالة طبيعية بدون مكياج، واضعة نظارات طبية، أثناء لقاء مباشر لها. وأعرب عدد من متابعيها بإعجابهم بهذه الإطلالة، وأنها أعادتها إلى طفولتها مجددا. --------------------------------- ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن : • الفنانة حلا الترك في أول ظهور لها بعد وصولها سن البلوغ .. شاهدو كيف اصبح شكلها بدون مكياج .."صور" • لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد Advertisements • عاجـــل : قناة "الجزيرة" تفقد الإعلامي "جمال الريان" بصورة مفاجئة .. واعلان صادم الأن يكشف ما حدث ..شاهد • سلطان عمان الجديد يرعب حكام دول الخليج في اول ظهور لموكبة .. ومفاجأة في نوع السيارة التي استقلها ..شاهد --------------------------------- وكان آخر إطلالة لـ في صورة ظهرت فيها مرتدية ملابس كاجوال حيث اختارت سترة من الجلد باللون الأسود مع سروال عادي باللون نفسه.

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