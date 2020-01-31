قتل شابين برصاص مسلحين في محافظة إب، وسط اليمن، إثر خلافات أسرية، في ظل فوضى أمنية عارمة تشهدها المحافظة الخاضعة للحوثيين.



وقالت مصادر محلية لـ"يمن شباب نت"، إن الشابين "بكيل أحمد الأجدع، عبد القوي احمد شايف الحيقي"، قتلا الليلة الماضية في قرية "عدينة" بعزلة الشعيبي في مديرية السبرة، برصاص مسلحين من أسرتهما نتيجة خلافات أسرية على أراضي وأملاك .



وبحسب المصادر فإن الحادثة جاءت بعد نحو شهرين من مقتل شقيق "عبدالقوي الحيقي" المتهم والدهما بقتل شخص آخر من الأسرة في خلاف على أراضي وأملاك.



وتأتي الحادثة بعد أيام من مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين وحرق 3 منازل في مديرية ريف إب، نتيجة خلافات أسرية وسط غياب تام لأجهزة أمن سلطات المليشيا التي تغذي قياداتها المحلية تلك الصراعات.



وتسببت الفوضى الأمنية والصراعات المسلحة في المحافظة الخاضعة للحوثيين، بمقتل وإصابة نحو 50 شخص خلال النصف الأخير من الشهر الجاري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شابين في خلافات أسرية بالسبرة شرق إب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.