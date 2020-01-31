شكرا لبحثكم عن خبر فلكي يمني يحذر مما سيحدث خلال الأسبوع القادم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توقع الفلكي اليمني عدنان الشوافي انحسار الكتل الهوائية الباردة على اليمن ابتداءً من الخميس مع تحسن ملحوظ لدرجة الحرارة الصغرى و زيادة كبيرة في الغطاء السحابي على معظم المناطق اليمنية خلال الأسبوع القادم.

وقال في تدوينة على "فيسبوك" اليوم الخميس، إنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة خفيفة إلى متوسطة الشدة على بعض الأجزاء من المناطق الساحلية و المرتفعات الجبلية والأحواض القريبة منها، وقد تنشط بعض الخلايا الغزيرة على شمال غرب اليمن لتاثرها النسبي بالحالة الماطرة على جنوب غرب السعودية.

وحذر الفلكي الشوافي الصيادين اليمنيين من إرتفاع هبات الرياح والتي تسبب اضطراب أمواج البحر على باب المندب والسواحل الغربية خلال الأيام القادمة و خاصة يومي الإثنين والثلاثاء القادمين.