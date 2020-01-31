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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إب.. مليشيا الحوثي تواصل نهب التجار باسم مصادرة العملة الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
أقدمت مليشيا الحوثي على اقتحام محلات التاجر بن عطران، الواقع تحت نادي شعب إب، في مدينة إب، ونهبت مليوني ريال من الطبعة الجديدة للعملة المحلية.
كما داهمت محلات صالح الحاج أحمد، بخط الدائري الغربي بمدينة إب، ونهبت مبلغ 300 ألف ريال الطبعة الجديدة لللعملة.
يأتي ذلك بعد يوم من مداهمتها محلات التضامن للهواتف الذكية، وسط المدينة، ونهب مبلغ (500) ألف ريال.
وتستخدم المليشيا مسمى "مصادرة" لما تسميها بـ"العملة غير القانونية"، كواحدة من حيل النهب المنظم حتى لا تكون ملزمة بتعويض أصحابها.
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