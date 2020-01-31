ليبيا.. تواصل العمليات العسكرية على أكثر من محور في طرابلس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

تواصلت العمليات العسكرية في أكثر من محور من محاور العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الجمعة، في ظل استمرار قصف طيران الجيش الليبي لأهداف تابعة لميليشيات حكومة الوفاق في عدة مناطق محيطة بمدينة مصراته.

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وقال مصدر عسكري، إن الجيش الليبي شن ليلة البارحة 3 غارات جوية استهدفت رتلا مكونا من ميليشيات مصراته والمرتزقة السوريين والأتراك، الذين وصلوا لمصراته، وكانوا في طريقهم لتمركزات بضواحي المدينة.

ونقل موقع "إرم نيوز" عن الرائد عبد السلام النايلي، أن الرتل تم تدميره بالكامل وهو على مشارف منطقة بوقرين شرق مصراته، مبينا أن مستشفيات مصراته استقبلت العشرات من القتلى والجرحى إثر تلك الغارات.

وتابع النيلي أن قوة تابعة للجيش استطاعت القبض على مجموعة مسلحة تابعة لميليشيات مصراته كانت تقوم بعمل دورية على الطريق الرابط بين بوقرين ومصراته، وتم أسر المجموعة المكونة من 3 أفراد وسيارة مسلحة بسلاح متوسط .

وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي باسم القائد العام للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أن قوات الوفاق والمرتزقة التي جلبتها تركيا اخترقوا الهدنة حوالي 100 مرة، مشددا بـ“أن لا أحد يستطيع لوم الجيش إذا رد وفق ما يراه بعد هذه الخروقات“، بحد تعبيره.