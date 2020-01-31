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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الزعتر: أردوغان يبيع الوهم للفلسطينيين بخطابات شعبوية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020
الخليج 365
شن الكاتب والمحلل السياسي السعودي، خالد الزعتر، هجوما على الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لمزايدة بالقضية الفلسطينية.
وكتب الزعتر، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: لو كان أردوغان صادقاً في دعمه لقضية فلسطين لأقدم على إغلاق مصنع الأسلحة الذي تحتضنه تركيا، لكنه إرهابي يتقن الخطابات الشعبوية.
وأضاف، أن أردوغان يبيع الوهم للفلسطينيين بخطابات شعبوية رخيصة، ومن جهة يصنع الرصاصة للإسرائيليين لقتل الشعب الفلسطيني.
وتابع: أردوغان إرهابي يتقن المتاجرة بالقضايا العربية وبالأخص قضية #فلسطين.
وختم تغريدته بالقول: محاولاته الفاشلة لتأليب الشارع العربي والإسلامي ضد السعودية هي لصرف النظر عن علاقات تركيا بالإسرائيليين.
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