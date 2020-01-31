الجوف.. قوات الجيش تستعيد عدة مواقع في جبهة العقبة بعد مواجهات عنيفة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

قالت مصادر عسكرية إن وتيرة المواجهات في جبهة العقبة بمحافظة الجوف (شمال شرق اليمن) تصاعدت خلال الساعات الماضية بين قوات الحكومة الشرعية والمقاتلين الحوثيين سقط خلالها قتلى وجرحى من الطرفين.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش سيطرت على عدد من المواقع التي كانت تتمركز فيها مليشيا الحوثي في جبهة العقبة الواقعة جنوب مديرية "خب الشعف" والواقعة على بعد 12 كيلو متر من مدينة الحزم عاصمة المحافظة.

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ووفق المصادر فإن هذا التقدم الذي مكن الجيش من السيطرة على أربعة مواقع تم بعد معارك عنيفة مع المليشيات منذ فجر اليوم الخميس.

وأضافت أن المواجهات الضارية أسفرت عن مقتل حوالي 20 من المسلحين الحوثيين، بعضهم بغارات لمقاتلات التحالف.

إلى ذلك، شنت مقاتلات التحالف الذي تقوده السعودية عدة غارات جوية أدت لإعطاب أربع آليات عسكرية تابعة للحوثيين ومقتل وإصابة جميع من كانوا على متنها.

هذا وتشهد جبهات الجوف معارك عنيفة للأسبوع الثاني على التوالي، سقط فيها عشرات القتلى والجرحى من الجانبين.