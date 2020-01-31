مسلحون قبليون يفجرون منزلين في محافظة إب بعد خلاف ومواجهات بين أسرتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365

أقدم مسلحون قبليون اليوم الجمعة، على تفجير منزلين بمحافظة إب (وسط البلاد) إثر خلافات بين أسرتين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

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وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من بيت الطاهري فجروا منزلين تابعين لأسرة بيت السناحني بمديرية ريف إب شمال غرب مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

وتابعت المصادر أن "التفجير جاء بعد نهب وحرق المنزلين وطرد النساء والأطفال منهما".

ويأتي ذلك بعد مقتل وإصابة 8 أشخاص بقرية الشرنمة بخلافات على "جدار" قطعة أرض صغيرة، في ظل فلتان أمني تشهده إب.