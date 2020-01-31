الارشيف / اخبار الخليج / اخبار اليمن

مسلحون قبليون يفجرون منزلين في محافظة إب بعد خلاف ومواجهات بين أسرتين

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مسلحون قبليون يفجرون منزلين في محافظة إب بعد خلاف ومواجهات بين أسرتين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

مسلحون قبليون يفجرون منزلين في محافظة إب بعد خلاف ومواجهات بين أسرتين

الخليج 365

أقدم مسلحون قبليون اليوم الجمعة، على تفجير منزلين بمحافظة إب (وسط البلاد) إثر خلافات بين أسرتين أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

Advertisements

وذكرت مصادر محلية أن مسلحين من بيت الطاهري فجروا منزلين تابعين لأسرة بيت السناحني بمديرية ريف إب شمال غرب مدينة إب، مركز المحافظة التي تحمل ذات الاسم.

وتابعت المصادر أن "التفجير جاء بعد نهب وحرق المنزلين وطرد النساء والأطفال منهما".

ويأتي ذلك بعد مقتل وإصابة 8 أشخاص بقرية الشرنمة بخلافات على "جدار" قطعة أرض صغيرة، في ظل فلتان أمني تشهده إب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مسلحون قبليون يفجرون منزلين في محافظة إب بعد خلاف ومواجهات بين أسرتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا