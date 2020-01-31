شكرا لبحثكم عن خبر مليشيا الحوثي تفتتح معسكرات تدريبية للنساء وتمنح"الزينبيات" رتباً عسكرية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر مطلعة، إن مليشيا الحوثي الانقلابية، منحت رتباً عسكرية لعناصر أمنها النسائي المعروفات بـ "الزينبيات"، إلى جانب قيامها بتنفيذ دورات تدريبية مكثفة للمئات من النساء على استخدام الأسلحة وتلقي التدريب البدني.



وتؤكد المصادر أن القوة العسكرية النسائية الحوثية لا تزال تواصل التجييش والتدريب والتسليح والاستقطاب، ومنح تلك القوة النسائية الحوثية كشوفاً سرية وأرقاماً عسكرية متسلسلة لمن باتت الجماعة تطلق عليهن "المجاهدات" بحسب صحيفة"الشرق الأوسط".

وأضافت المصادر أن المليشيا منحت مئات المجندات من الفتيات والنساء المعروفات باسم "الزينبيات"، مؤخراً رتباً عسكرية، من "ملازم ثانٍ" إلى رتبة "رائد" و"مقدم"، حسب أقدمية الالتحاق بالميليشيات، فضلاً عن أهمية الدور الذي تقوم به كل مجندة في الاستقطاب؛ إلى جانب صلة قرابة كل مجندة من السلالة الحوثية.

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وتحدثت المصادر عن أن الجماعة أخضعت 180 امرأة على الأقل من العاملات في مجال الأمن واقتحامات المنازل لدورات في التحري وجمع الاستدلالات والاستجواب واستخدام الأسلحة في كلية الشرطة الخاضعة للجماعة بصنعاء، ومنحتهن شهادات تخرج.

في سياق متصل، كشفت مصادر محلية وأخرى تربوية في صنعاء عن إقامة مليشيا الحوثي، مطلع الأسبوع الحالي نحو 6معسكرات تدريبية في صنعاء لفتيات مجندات تم إلحاقهن بها منذ مطلع العام الحالي ضمن فرق "الزينبيات".

وبحسب المصادر؛ نظمت الميليشيات قبل فترة قصيرة في "نادي بلقيس" الذي تحتله بشارع صخر في حي حدة وسط العاصمة صنعاء، دورة عسكرية لمجموعة جديدة من كتائب "الزينبيات" النسائية، والتي تتألف من فتيات وطالبات مدارس جرى استقطابهن خلال الفترة السابقة.

وعمدت مليشيا الحوثي الانقلابية، على تدريب واستقطاب مئات المقاتلات عن طريق الترغيب والترهيب وإخضاعهن لدورات عسكرية قبل الزج بهم في عمليات أمنية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتهم.