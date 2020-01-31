شكرا لبحثكم عن خبر غزو جديد يجتاح صنعاء وسط مخاوف كبيرة ومناشدات بالتدخل الفوري والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اجتاحت أسراب من الجراد الصحراوي، مجدداً صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، في حين أعلن مركز حكومي دق ناقوس الخطر محذراً من كارثة اقتصادية.

ونقل (المشهد الخليجي) عن سكان محليين قولهم "إن حشرات الجراد الصحراوي شوهدت مجدداً وهي تجتاح صنعاء بأسراب كثيفة.



ووصلت قبل أسبوع أسراب من الجراد محافظة تعز جنوبي غرب اليمن واستمرت لعدة أيام وسط مخاوف كبيرة من قبل المواطنين لا سيما أصحاب المزارع .

واجتاحت أسراب الجراد الصحراوي خلال العام الماضي 2019 صنعاء وعدد من المحافظات.