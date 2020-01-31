شكرا لبحثكم عن خبر تسجيل حالة وفاة جديدة بإنفلونزا الخنازير في إب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت السلطات الصحية في محافظة إب حالة وفاة جديدة بمرض إنفلونزا الخنازير في محافظة إب الواقعة تحت سيطرة الحوثيين وذلك بعد أيام من تسجيل حالات إصابة ووفاة بعدد من مديريات المحافظة.

وقالت مصادر طبية إن شخصًا توفي في أحد مستشفيات مدينة إب نتيجة إصابته بإنفلونزا الخنازير والتي انتشرت مؤخرًا بشكل لافت في إب.

وبحسب المصادر فإن المواطن أصيب قبل أيام بالإنفلونزا وتدهور وضعه الصحي ليفارق الحياة يوم أمس الثلاثاء بعد أيام من الإصابة.

وتأتي هذه الوفاة بعد أيام من تسجيل عشر حالات مصابة بوباء إنفلونزا الخنازير خلال ديسمبر الماضي بمختلف مديريات المحافظة.