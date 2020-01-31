شكرا لمتابعة خبر عن عــــــاجل : الشرعية تسحب البساط من تحت الحوثيون في صنعاء وتحكم سيطرتها على الانترنت والاتصالات من العاصمة الموقتة عدن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قائد اللواء 155 مشاة التابع للشرعية ينشر تغريدة لأول مرة تتحدث عن هذا الأمر وأنباء عن لقائه بالقيادي الحوثي أبو علي الحاكم تحركات حوثية خطيرة بصفقة حوثية مع إحدى الدول المشاركة ضمن تحالف دعم الشرعية وقيادي حوثي يؤكد:جاهزون لإجراء تفاوض معهم ويكشف التفاصيل الرئيس هادي والجنرال الاحمر .. في مقر قيادة قوات التحالف بالرياض .. تفاصيل اجتماع عسكري “هام جدا“ واتصال تلفزيوني مباشر بـ”العرادة“ و”وزير الدفاع“ و”بن عزيز“.. توجيهات حازمة تخص ”نهم“ غارات على العاصمة صنعاء .. وانكسار للحوثيين في جبهة نهم .. قتلى بينهم ابو الزهراء ووقوع آخرين في قبضة الجيش الوطني

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