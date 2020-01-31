وردنا الان : مقاتلات التحالف تشن غارة جوية مباغتة على صنعاء ..والانفجارات تهز جبل عطان والاحياء المجاورة

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عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 04:28 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

شن طيران التحالف العربي غارة جوية صباح اليوم الجمعة على مواقع المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء. وقالت مصادر محلية ان دوي انفجار عنيف هز جنوب غرب العاصمة صنعاء Advertisements أقرأ أيضا : عااااجل : زعيم المليشيا الحوثي ومليشياتة ينعون بحزن ومرارة هذا القيادي البارز الذي لقى مصرعة ومرافقية في جبهة صلب "الاسم واحصائيات " عبد الباري عطوان يصعق السعودية والامارات "بكارثة "..ويبشر اليمنيين "بشرة سارة"

وحسب افادات سكان محليين ان الانفجار ناجم عن غارة جوية استهدفت جبل عطان بصنعاء الذي يعتبر المخزن الاول في لليمن للصواريخ الباليستية.



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