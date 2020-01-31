شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : الجيش الوطني ينتصر ..ويسحق مليشيا الحوثي في جبهة العقبة بالجوف ,وتحريرها بالكامل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 04:51 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

أدى أبطال الجيش الوطني، صلاة الجمعة ظهر اليوم، في جبهة العقبة بمحافظة الجوف بعد تحريرها بالكامل من مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش، حررت عدد من المناطق والمواقع في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم عنيف وواسع شنته على المناطق والمواقع التي كانت تمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً.

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وأضافت المصادر بأن قوات الجيش قامت أيضا بهجوم واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة العقبة، تمكنت خلاله من السيطرة على العقبة وتحرير كافة المناطق والمواقع المحيطة بها، واوقعت خسائر فادحة في صفوف وعتاد المليشيات الحوثية.

وعلى صعيد متصل قالت مصادر أن الساعات القادمة ستشهد تنفيذ التوجيهات العاجلة والصارمة التي أصدرها الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الخاصة بصرف رواتب أبطال الجيش الوطني كاملة بإثر رجعي ( أي كل الشهور الماضية ).

وبالتزامن مع هذه الانتصارات والتوجيهات، وصلت اليوم تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظتي مأرب والجوف قادمة من السعودية.

