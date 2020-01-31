شكرا لقرائتكم خبر عن عاااجل : من اجل دعم وتعزيز حروبها العبثية ..مليشيا الحوثي تصعق سكان المناطق الخاضعة ل سيطرتها بهذا الطلب الالزامي وبدون استثناء ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 05:17 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

كشفت مصادر. في صنعاء ان مليشيا الحوثي الانقلابية، أصدرت مؤخراً، تعميماً قضى بفتح باب جديد للجباية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بينها العاصمة صنعاء.

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وحسب وثيقة فصد وجهت وزارة العدل في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً، تعميماً إلى أقلام التوثيق والأمناء الشرعيين بالتحري والتثبت عند اجراء كل بيع لأرض أنو عقار لديهم أو توثيق عقود البيع إلا بعد التأكد من أن المبيع يعد من العروض التجارية التي تجب فيها الزكاة.

وقالت وزارة العدل الأنقلابية الحوثية ان ذلك يأتي انطلاقاً من قانون الزكاة وتعديلاته، حيث تنص المادة العاشرة منه على وجوب الزكاة في الاراضي والعقارات المعدة للبيع أو التجارية كل حول سواء كانت المعروضة للتجارة كل وقت او محتكرة ينتظر فيها المالك ارتفاع الاسعار في المستقبل وذلك بحسب قيمتها السوقية وقت وجوب الزكاة".

واعتبر مراقبون أن التعميم الحوثي الجديد يفتح باب جديد للجباية" التي عرف بها الإماميون طوال سنوات حكمهم لليمن، وتمهد لاستباحة أموال المواطنين في مناطق سيطرتها

