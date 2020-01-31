شكرا لقرائتكم خبر عن عااااجل : زعيم الانقلاب الحوثي يفاجئ الجميع ويعلن عن مبادرة اطلاق صراع الصبيحي وهادي وقحطان وفيصل رجب ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/31 الساعة 04:37 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

قالت مليشيات الحوثي أن هناك مطالبات بالإفراج عن شقيق الرئيس هادي، اللواء ناصر منصور ووزير الدفاع السابق اللواء الركن محمود الصبيحي، واللواء فيصل رجب، والقيادي بحزب الاصلاح محمد قحطان.

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ونقلت صحيفة "اليمن" الصادرة من صنعاء يوم الاربعاء عن ما يسمى برئيس شؤون الاسرى التابع لمليشيا الحوثي عبدالقادر المرتضى ،انها على استعداد لإطلاق جميع الأسرى، الكل مقابل الكل سواء كانوا قيادات عليا أو افراد .

ويعتبر ملف الأسرى في اليمن من الملفات الشائكة التي تمر بها الازمة اليمنية منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 5 سنوات .

