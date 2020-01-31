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عدن - ياسمين التهامي - صينيون يلجأون لـ«حملات الصدر» النسائية كأقنعة خوفًا من كورونا (صور)

لجأ عدد من المواطنون بالصين إلى استبدال أقنعة الوجه بـ” حملات الصدر ” وقشور الفاكهة والخضروات؛ للهروب من فيروس كورونا في البلاد.

وعلى الرغم من اليأس الذي يشعر به الشعب الصيني؛ إلا أنه لجأ البعض للتعامل مع الوضع بالسخرية والمزاح.

جديد اب برس :

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وانتشرت عدد من الصور التي نشرتها صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية؛ لصينيون يغطون أوجههم بزجاجات المياه الكبيرة والصغيرة وقشور البرتقال وغيرها، وكان الأغرب هو استخدام عجوز لحمالات الصدر النسائية.

وارتفعت قيمة أقنعة الوجه بالطبع مع انتشار الفيروس، وهو ما جعل الصينيون الفقراء لاستبدالها بأفكارهم الذكية.

وكانت الصحة في الصين حذرت من تكرار استخدام القناع الواحد عدة مرات؛ مشيرة إلى أنه لابد أن يتم تغيره بعد 4 ساعات.