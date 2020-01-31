شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قائد عسكري كبير يكشف عن صدور توجيهات عسكرية "تاريخية" ستقلب موازين المعركة ودخول قوات عسكرية "عالية التدريب" لم تشارك منذ بداية الحرب : سندخل العاصمة قريبا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : قائد عسكري كبير يكشف عن صدور توجيهات عسكرية "تاريخية" ستقلب موازين المعركة ودخول قوات عسكرية "عالية التدريب" لم تشارك منذ بداية الحرب : سندخل العاصمة قريبا

أدى أبطال الجيش الوطني، صلاة الجمعة ظهر اليوم، في جبهة العقبة بمحافظة الجوف بعد تحريرها بالكامل من مليشيا الحوثي الانقلابية، مساء أمس.

وذكرت مصادر عسكرية، أن قوات الجيش، حررت عدد من المناطق والمواقع في مديرية خب الشعف، بمحافظة الجوف، عقب هجوم عنيف وواسع شنته على المناطق والمواقع التي كانت تمركز فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة إيرانياً.

جديد اب برس :

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وأضافت المصادر بأن قوات الجيش قامت أيضا بهجوم واسعا على مواقع مليشيا الحوثي في جبهة العقبة، تمكنت خلاله من السيطرة على العقبة وتحرير كافة المناطق والمواقع المحيطة بها، واوقعت خسائر فادحة في صفوف وعتاد المليشيات.

وفي السياق أكدت مصادر خاصة قبل قليل، أن الساعات القادمة ستشهد تنفيذ التوجيهات العاجلة والصارمة التي أصدرها الرئيس المشير عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والأمن، وقيادة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، الخاصة بصرف رواتب أبطال الجيش الوطني كاملة بإثر رجعي ( أي كل الشهور الماضية ).

وبالتزامن مع هذه الانتصارات والتوجيهات، وصلت اليوم تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظتي مأرب والجوف قادمة من السعودية.