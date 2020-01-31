شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلة بعد عملية «ختان» قاتلة بمصر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت مصر واقعة مؤسفة لوفاة طفلة متأثرة بعملية ختان بعدما حدثت لها مضاعفات عقب الجراحة المُحرمة قانوناً . وفي التفاصيل ، فقد اصطحب الأب الطفلة لطبيب متخصص في النساء والولادة “على المعاش ” وأجرى لها العملية الجراحية برفقة والدتها وخالتها ، إلا أن الفتاة ” 12 ” عام تعرضت لمتاعب بعد العملية ولم يستطع الطببيب إنقاذها وفارقت الحياة . جديد اب برس : Advertisements وتسببت الحادثة في ضجة كبيرة بالرأي العام المصري ، وأمر النائب العام بحبس والدي الطفلة وخالتها والطبيب على ذمة التحقيقات مؤكداً عدم التهاون مع المتسبب في وفاتها . الجدير بالذكر أن القانون المصري يحظر عمليات ختان الإناث ويعاقب مرتكبيها بالسجن 5 لى 7 سنوات .

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