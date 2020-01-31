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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..عمل جبان وغادر وحقير صعق كل الجنوبيين وباغت ولي عهد ابو ظبي وأبكي كل عائلات الشهداء الجنوبيين ( شاهد الصورة قهرت كل ابناء الجنوب)

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