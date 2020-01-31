الحوثيون يحددون تسعيرة جديدة للكهرباء التجارية

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يزيد بن سلمان - شبوة - أقرت جماعة الحوثي، الأربعاء، تسعيرة جديدة للكهرباء التجارية في العاصمة صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الجماعة. وحددت وزارة الكهرباء في حكومة الحوثيين سعر260 ريال للكيلو الواحد والاشتراك الشهري ألف ريال فقط وسداد النسبة القانونية المحددة للمجالس المحلية. ولجأ المواطنون وأصحاب المحلات التجارية في مناطق سيطرة الحوثيين إلى الاشتراك في الكهرباء التجارية بعد توقف الكهرباء الحكومية عن الخدمة منذ العام 2015.

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