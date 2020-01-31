شكرا لبحثكم عن خبر بيان هام لشركة النفط اليمنية بشأن أزمة مشتقات الوقود وأسعارها في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت شركة النفط اليمنية بعدن إن أزمة انعدام المشتقات النفطية في طريقها للإنفراج خلال الساعات القادمة.

وأشارت الشركة في بيانٍ لها أنها قامت بتموين محطات الوقود بكمياتٍ من مادتي الديزل والبترول.



وأكد الشركة أن أسعار مادتي البترول والديزل لا تزال كما هي ولم يحدث فيها أي إرتفاع، محذرةً من التلاعب بالأسعار.. محددةً السعر الرسمي لصفيحة البترول 20 لترًا ب 6800 ريال، فيما سعر صفيحة الديزل ب 7100 ريال.

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وأضافت الشركة أنها ستواصل تموين السوق المحلية بالوقود.. مطالبةً المواطنين بشراء ما يلزمهم من الوقود وعدم تخزين كميات كبيرة في منازلهم، حتى لا تتفاقم الأزمة.



يُذكر أن سعر الصفيحة وصل في بعض المحطات إلى حدود 12 ألف ريال، فيما يتضاعف سعره في السوق السوداء التي انتشرت خلال الأسبوع الماضي بسبب تفاقم أزمة المشتقات النفطية.

وتسببت أزمة المشتقات النفطية بعدن بعد رفض تفريع شحنات الوقود النفط من قبل المستورد بسبب اشتراطه على الحكومة،رفع السعر بمستوي أسعار صرف العملات الأجنبية.

وكانت شركة النفط قد ألغت احتكار توريد المشتقات النفطية، بعد توجيهات رئيس الجمهورية، غير أن القرار لم ينفذ، وظل التاجر “العيسي” مستمر في عملية توريد النفط لليمنيين.