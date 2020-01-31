شكرا لبحثكم عن خبر اندلاع حريق هائل في القنصلية الروسية بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال مصدر محلي بأن حريقا اندلع، يوم امس الخميس، بمبنى القنصلية الروسية في العاصمة المؤقتة عدن، وقد تمكنت فرق الإطفاء من السيطرة عليه.

وأكد شهود عيان اندلاع الحريق بمقر القنصلية الروسية في منطقة الشابات بمديرية خور مكسر، شمالي عدن.

ووفقا للشهود، فقد استمرت ألسنة النيران وأعمدة الدخان تتصاعد لفترة طويلة، حتى وصل فريق الدفاع المدني إلى الموقع وتمكن من إخماد الحريق.