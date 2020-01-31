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أنباء عن مقتل زعيم فرع قاعدة اليمن بغارة أمريكية في مأرب

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

الخليج 365 ـ خاص:

 

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قالت مصادر متطابقة إن زعيم تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، قاسم الريمي، قتل بغارة أمريكية في محافظة مأرب شرقي اليمن.

وذكرت المصادر إن الغارة التي شنتها طائرات أمريكية من دون طيار، يوم 30\يناير\2020، أسفرت عن مقتل الريمي.

وأكدت المصادر أن الريمي كان يختبئ، منذ مدة، في أحد المنازل بوادي عبيدة في مأرب.

وكانت الإدارة الأمريكية قد عرضت 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات توصل إلى الريمي.

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