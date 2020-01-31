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كاتب يُغرد عن بعض مؤامرات حزب الإصلاح مع الحوثي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

كشف الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، عن بعض مؤامرات حزب الإصلاح الإخواني مع مليشيات الحوثي.

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وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أثاروا الفوضى وبرروا اغتيال كوادر المقاومة التي لا تواليهم وأعدموا من يرفض ينفذ أجندتهم من أئمة المساجد ثم اتهموا الإمارات".

وأضاف: "أعلنوا الحرب وسخروا إمكانيات وقدرات الشرعية ضد كل القوى التي تشارك وتنسق مع الإمارات في الحرب ضد الحوثي وضد الإرهاب".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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