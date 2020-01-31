كاتب يُغرد عن بعض مؤامرات حزب الإصلاح مع الحوثي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 31 يناير 2020

كشف الكاتب الصحفي وضاح بن عطية، عن بعض مؤامرات حزب الإصلاح الإخواني مع مليشيات الحوثي.

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وكتب بن عطية، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر:"أثاروا الفوضى وبرروا اغتيال كوادر المقاومة التي لا تواليهم وأعدموا من يرفض ينفذ أجندتهم من أئمة المساجد ثم اتهموا الإمارات".

وأضاف: "أعلنوا الحرب وسخروا إمكانيات وقدرات الشرعية ضد كل القوى التي تشارك وتنسق مع الإمارات في الحرب ضد الحوثي وضد الإرهاب".