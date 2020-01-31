شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أثار سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، موجة من الجدل بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب صدور أول قرار رسمي له.

وأمر السلطان الجديد بإلغاء جميع الألقاب التي ترتبط باسمه مثل “السلطان المعظم، وجلالته” واعتماد مسمى “سلطان عمان” فقط في المخاطبات والمحادثات الرسمية.

---------------------------------

ألاخبار الأكثر مشاهدة الأن :

• لماذا تنازل سلطان عمان الجديد عن اللقب "المعظم" .. مفاجأة يجهلها الكثير ..شاهد

• عاجـــل : قناة "الجزيرة" تفقد الإعلامي "جمال الريان" بصورة مفاجئة .. واعلان صادم الأن يكشف ما حدث ..شاهد

Advertisements

• سلطان عمان الجديد يرعب حكام دول الخليج في اول ظهور لموكبة .. ومفاجأة في نوع السيارة التي استقلها ..شاهد

---------------------------------

سلطان عمان هيثم بن طارق “يتنازل”

وحسب وسائل إعلام عمانية، وجه التعميم الصدار من ديوان البلاط السلطاني إلى وزراء السلطنة ومستشاريها وجاء فيه: “يشرفني إفادة سموكم/معاليكم بأن التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم –حفظه الله ورعاه– قضت باعتماد المسمى السامي لجلالته في المخاطبات الرسمية والخاصة، وفق الآتي: هيثم بن طارق، سلطان عمان”.

وقابل عدد من النشطاء أول قرار للسلطان الجديد باستحسان كبير، مشيدين بتواضع السلطان الجديد، متوقعين أنه سيكون امتدادًا للسلطان الراحل قابوس في حكمته.

وتولى السلطان هيثم بن طارق مسؤولية الحكم خلفاً لابن عمه السلطان قابوس بن سعيد الذي وافته المنية في الحادي عشر من يناير الجاري.