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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا قبل لحظات..عقاب إلهي مزلزل بعد صلاة الجمعة مباشرة يقضي على كتيبة حوثية كاملة في لمح البصر والجثث متناثرة وقناة المسيرة تنشر مقطع فيديو اثار الرعب والهلع

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كانت هذه تفاصيل خبر وردنا قبل لحظات..عقاب إلهي مزلزل بعد صلاة الجمعة مباشرة يقضي على كتيبة حوثية كاملة في لمح البصر والجثث متناثرة وقناة المسيرة تنشر مقطع فيديو اثار الرعب والهلع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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