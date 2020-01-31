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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان..عبد الباري عطوان يباغت الجميع ويحدد موعد توقف الحرب في اليمن نهائيا ويكشف حقيقة مؤلمة صعقت الرئيس هادي والملك سلمان وولي عهد ابو ظبي

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