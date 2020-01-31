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صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد بالفيديو..مواطن دولة عظمى يرفع رأس اليمنيين ويفضح الشرعية بشأن صرف جوازالسفر اليمني..واليميين انفسهم لا يجدون جوازات سفر حتى داخل اليمن ( فيديو)

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