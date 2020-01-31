شكرا لبحثكم عن خبر حصل عليها هدية من الشرعية: الحسن ابكر يعلن دعمه لقوات الجيش في الجوف ب 15 مليون ريال والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اعلن العميد الحسن ابكر الاربعاء دعمه لقوات الجيش الوطني ب15 مليون ريال يمني لشراء ماهمات قوات الجيش الوطني في الجوف الذي يقاتل مليشيات الحوثيين.

وكشف الحسن ابكر في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر" رصدها محرر "أبابيل نت" أنه تلقى صباح اليوم اتصالا من احد مدراء مسؤولي الشرعية يبلغه عن تحويل مبلغ له ب15 مليون ريال كهدية شخصية.

وقال ابكر، انه بدوره ونظرا لما يحتاج له الجيش من دعم مالي ومعنوي وما يتطلبه الواجب الوطني منه فقد كلف بنظر ثلاث شخصيات من أبرز الناشطين في المجتمع المدني في محافطة الجوف وهم الإخوة حسن هذلول وجميلة نسم وعادل الروحاني ، وذلك لإنفاق الخمسة عشر مليون ريال على أهم الاحتياجات الظرورية لجيشنا الوطني في محافظة الجوف ، ولهم حرية التصرف في انفاقها لأبطال الجيش حسب ما يروه مناسبا.

كما اعلن انه على اتم الإستعداد لأي مهمة يكلف بها رسميا من القيادة ، رغم تحفظاته على الأخطاء والممارسات الموجودة، لكننا لن نتخاذل عن نداء الوطن مهما كانت المعوقات وسنبقى ننشد التغيير وإصلاح الاختلالات بكل الطرق المشروعة حسب تعبيره.

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