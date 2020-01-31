شكرا لبحثكم عن خبر بريطانيا تعلن استعدادها في المشاركة باعادة اعمار اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بريطانيا تعلن استعدادها في المشاركة باعادة اعمار اليمن

أكد سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، استعداد بلاده لإعادة الإعمار في اليمن.

وأضاف آرون، أن بريطانيا مستعدة لدعم عملية التعافي الاقتصادي في اليمن وإعادة إعمار اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تعلن استعدادها في المشاركة باعادة اعمار اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.